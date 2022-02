La squadra di Luciano Spalletti si sta preparando alla gara contro il Venezia, una gara molto importante per gli azzurri, che inevitabilmente finirà per avvicinare il Napoli allo scontro diretto contro l’Inter, che sarà uno scontro diretto importante.

Ma, il Venezia non è una squadra che mollerà all’inizio della contesa, anzi se la giocherà fino all’ultimo minuto, come ha anche dichiarato il direttore sportivo del Venezia, Mattia Collauto, in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Squadre come Inter e Napoli sono molto difficili da affrontare per noi, perché hanno dei fuoriclasse capaci di vincere le partite anche quando non sono al 100%. Noi veniamo da una striscia di risultati negativi, sappiamo che dobbiamo correre per la salvezza e abbiamo bisogno di punti. E’ chiaro che battere il Napoli sarà per noi un’impresa ampia, una sfida quasi titanica, oserei dire, ma in campo daremo tutto per battere questa big, che oltre ad avere grandi giocatori, ha anche un grande allenatore”.