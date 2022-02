Xavi, il tecnico del Barcellona, in queste ore sta decidendo quali giocatori mettere in lista Uefa: per lui, sarà la prima compilazione della lista, in quanto a settembre ci aveva pensato Koeman, successivamente esonerato ad ottobre.

Per quanto riguarda la lista, Xavi ha dovuto operare un’esclusione clamorosa; infatti, secondo As, Xavi ha deciso di non inserire in lista, quindi non sarà convocabile per il Napoli, Dani Alves, vera e propria leggenda della squadra blaugrana.

La motivazione di questa decisione è per inserire i 3 innesti offensivi del mercato in lista, come Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traorè, che dovranno dare una mano a Xavi data l’assenza di Ansu Fati e l’esclusione dalla rosa di Dembelè.

Fonte: As.