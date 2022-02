Nel calcio post Covid, il Napoli, così come altre squadre, ha visto alcuni suoi giocatori andare via a parametro zero, come Hysaj, Maksimovic e anche Insigne, che saluterà e andrà a Toronto da luglio.

Questi fatti non riguardano solo il Napoli, ma anche tante altre società, in quanto, tenendo conto delle pretese dei giocatori, vuol dire fare un’offerta tale che il giocatore una società lo deve ricomprare e ciò, con la crisi in atto, non sempre è una strategia attuabile.

Ma, il Napoli può anche chiudere accordi per prelevare giocatori in scadenza, così come si augura Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, che ha voluto fare il nome di un parametro zero che si augura di vedere con la maglia del Napoli:

“Io andrei a prendere di corsa Belotti, è un attaccante completo e sa far tutto. Anzi, magari il Napoli lo ha già preso, d’altronde lui può già firmare con la sua nuova squadra”.