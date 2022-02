Dottor Rugiero sulla nuova maschera di Osimhen: “Sarà più piccola e più tollerabile. Il ragazzo è in via di guarigione”

Il dottor Roberto Ruggiero ha rilasciato un’intervista a Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete. Il medico è colui che che ha creato la mascherina protettiva di Osimhen. Questo quanto evidenziato:

“Nuova mascherina per Victor? Stamattina abbiamo fatto un’altra consulenza, gli abbiamo modificato la vecchia maschera e abbiamo visto se era perfettamente funzionante. Ci siamo consigliati con il professor Tartaro e ci ha chiesto altre modifiche. Abbiamo dovuto fare la scansione e tutto, i rapporti anatomici sono cambiati, il ragazzo è in via di guarigione completa. Abbiamo definito come sarà sagomata la nuova maschera che gli consegneremo venerdì.

Lui è un passionale, ama giocare a pallone, vorrebbe giocare sempre. Osimhen è molto contento anche perché ha percepito che è quasi guarito, la mascherina sarà più piccola, meno impattante e più tollerabile. Noi dobbiamo proteggergli bene l’arcata sopraccigliare, tutti stanno facendo un lavoro eccezionale compreso il Dottor Canonico. Stiamo definendo al computer gli ultimi progetti e poi andrà in stampa 3D. Il prof. Tartaro ha fatto qualcosa di miracoloso, a volte questa cosa passa in secondo piano e non va bene.

Fin quando dovrà portare la maschera Osimhen? Lo decidono Canonico e Tartaro, a mio modo di vedere almeno un altro mese e mezzo”.