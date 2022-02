Valentini, ex FIGC: “Le dimissioni di Dal Pino arrivano nel momento peggiore”

Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete. L’ex dirigente ha commentato le ultime vicende che interessano la Lega Serie A, in particolare le dimissioni di Dal Pino. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Questo è stato il momento peggiore, il calcio chiede con qualche ragione ma non tutte ristori al Governo e Gravina ottiene un tavolo tecnico, ma offrire uno spettacolo di questo genere non è il viatico migliore per un incontro con il Governo. Dal Pino già da tempo meditava le dimissioni, le sue ragioni familiari sono autentiche e legittime, ma naturalmente la vera causa non è questa.

C’è questa resistenza al cambiamento, tra Super League e riforma del campionato, non si fa mai un passo avanti e si continua a litigare. Perdere un manager internazionale come Dal Pino è una sconfitta per il calcio. La Lega litiga da sempre, ora alzano i toni anche nei confronti della FIGC e non ne capisco la causa perché bisognerebbe mostrare compattezza in questo periodo terribile. Gravina ha gestito bene la situazione. Le altre leghe seguono le direttive della Federazione, ma la Lega di Serie A non è di questa idea e non vedo una soluzione facile. Resta un problema di fondo di strategie e sinergie”.