Ufficiale – Barcellona-Napoli, biglietti per il settore ospiti in vendita da domani

Barcellona-Napoli match valido per la fase dei sedicesimi di finale di Europa League è in programma giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 18:45. La società partenopea con un comunicato fa sapere che i biglietti per il settore ospiti per assistere alla gara saranno messi in vendita da domani 2 febbraio.

Questo quanto scritto: La SSC Napoli comunica che dalle ore 14.00 di mercoledì 2 febbraio 2022, fino alle ore 17.00 di lunedì 7 febbraio 2022 e comunque fino ad esaurimento dei posti, sarà disponibile la prenotazione di un voucher mediante la compilazione di un modulo on line presente sul sito ufficiale della SSC Napoli, cliccando qui. (https://www.sscnapoli.it/static/content/Trasferte-Europee-530.aspx).

Il prezzo del biglietto, spettante al Barcellona e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione è di € 44,00 cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line.

Fonte: SCC Napoli