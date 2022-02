Foto – Osimhen sorride in campo senza la maschera protettiva

Da qualche settimana Victor Osimhen è tornato in campo. Dopo il brutto infortunio al volto subito nel corso della partita Inter-Napoli, il giovane nigeriano ha vestito di nuovo la maglia azzurra e non solo. Il calciatore, infatti, per poter giovare deve indossare una mascherina protettiva sul viso. Questa è stata realizzata appositamente per Victor a causa del singolare infortunio che gli è costato un intervento ricostruttivo dello zigomo.

Nel corso dell’allenamento mattutino all’SSC Konami Training Center l’attaccante è apparso sorridente e in uno scatto, pubblicato sui social dalla società, si mostra senza maschera protettiva. Per quanto tempo ancora fingerà di essere un supereroe in campo?

Di seguito lo scatto: