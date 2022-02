Gazzetta – Ospina colpito da intossicazione alimentare, le sue condizioni

David Ospina è in Sud America per disputare le gare di qualificazione per il Mondiale in Qatar con la sua Colombia. La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del portiere del Napoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano il colombiano è stato colpito da un’intossicazione alimentare e la sua presenza per la sfida contro l’Argentina è in dubbio.

Non un periodo fortunato per il portiere che oltre allo stop fisico è stato protagonista della sconfitta della Colombia in casa con il Perù. L’estremo difensore farà di tutto per tornare in forze e partecipare all’ultima gara di qualificazione contro gli argentini, prima di fare ritorno a Napoli