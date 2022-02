Durante la conferenza stampa post mercato invernale, il ds della Roma Tiago Pinto ha parlato del futuro di una delle stelle giallorosse, Nicolò Zaniolo.

“Garantire che Zaniolo giocherà alla Roma il prossimo anno? No, non posso farlo né io né nessun altro”, le parole del dirigente. Sullo sfondo, rimane viva l’ipotesi Juventus per il calciatore ex Inter.