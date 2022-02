Pres. Empoli: “Zamparini ha segnato la storia del calcio! Giuntoli? Sempre in contatto con noi per tre profili, vi spiego”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulla seconda arte di stagione e non solo. Queste le sue parole: “Non voglio più parlare dei nostri talenti in pubblico. Diverse volte negli anni scorsi sono caduto nella trappola di elogiare ragazzi come Zielinski, Mario Rui o Tonelli. Il risultato? 30 punti nella prima metà della stagione e solo 16 nella seconda. Abbiamo ceduto Ricci ma Bajrami, Viti e Parisi sono ancora con noi! Giuntoli? Sicuramente conosce benissimo questi tre profili, è in continuo contatto col nostro direttore sportivo.

Con Zamparini se ne va un pezzo della storia recente del calcio italiano! Un grande uomo, simpatico e con grandissima conoscenza di talenti e calcio giocato. L’ho conosciuto diversi anni fa ed ho sempre apprezzato il suo modo di fare“.