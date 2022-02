Pizzul: “Juventus, che colpo Vlahovic! La qualificazione Champions non è scontata, vi spiego”

Lo storico telecronista di Rai Sport, Bruno Pizzul, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul mercato di gennaio di Serie A. Queste le sue parole: “La Juventus è stata la regina indiscussa del mercato invernale! Non solo in Serie A, i bianconeri sono stati assolutamente tra i primi in Europa. Il colpo Vlahovic resterà nella storia!

Detto questo però, non basta una buona sessione di mercato alla Juventus per qualificarsi alla Champions. Servirà grande continuità di risultati, anche perchè, le squadre che la precedono sono davvero agguerrite. Napoli, Atalanta e Milan su tutte hanno l’obiettivo di arrivare tra le prime quattro anche con un occhio alla vittoria finale“.