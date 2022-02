Higuain a TyC Sport: “A Miami sono tranquillo, non cambierei per nulla al mondo”

Gonzalo Higuain, adesso in forza all’Inter Miami FC, ha parlato ai microfoni di TyC Sport del suo passato e del suo presente in America.

“Nazionale? Non voglio tornare sapendo di non poter dare il 100%, ho lasciato al top. Il calcio argentino ora è cambiato: prima per lasciare un club come il River Plate serviva l’offerta da parte del Real Madrid, oggi i talenti scappano. Miami? Sono tranquillissimo, ho trovato qualcosa che non scambierei per nulla al mondo. Qui il calcio è uno show, non la priorità: tutti sono tranquilli e non ti insultano”.