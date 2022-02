Chiambretti: “Dopo il Torino, il Napoli è mia seconda squadra! Vi dico la mia sul mercato invernale”

Il noto presentatore Mediaset, Piero Chiambretti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sugli azzurri, il mercato invernale e non solo. Queste le sue parole: “Da sempre ho affermato che, dopo il Torino, il Napoli è la mia seconda squadra in Italia. Sono dispiaciuto che gli azzurri, in questa sessione di mercato, non hanno portato a casa nessun buon colpo per rinforzare ulteriormente la rosa. So per certo che c’è un forte interessamento per Bremer ma, nonostante la simpatia che provo per i partenopei, spero vivamente che resti al Torino. Il Napoli può fare a meno di lui dato che ha un signore che si chiama Kalidou Koulibaly!

Nei primi 15 giorni di gennaio, sembrava il mercato invernale tra i più noiosi mai vissuti! A distanza di pochi giorni poi è cambiato tutto. Ci sono stati alcuni colpi eccezionali e sono sicuro che, dalla prossima settimana, inizi un campionato completamente diverso. Champions? Vedo la Juventus ancora in svantaggio ma quella che rischia di più, a mio avviso, è il Milan“.