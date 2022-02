Giordano: “Il mercato del Napoli è da 7,5! Fair Play? Vi dico la mia”

Antonio Giordano è stato intervistato dai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Il giornalista ha commentato le ultime operazioni di mercato in casa Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Voto al mercato del Napoli? 7,5. Vale per quanto fatto prima. Ma è un paradosso, anche perché di fatto il mercato non è esistito. E’ uscito Manolas ed è stato preso Tuanzebe. Sicuramente Inter e Juventus si sono rinforzate, il colpo Vlahovic ovviamente fa da spartiacque e sposta i valori. Per me la regina del calciomercato è stata la Salernitana. Ovviamente ci sono delle difficoltà con cui dovrà confrontarsi la squadra ma bisogna riconoscere i meriti di Sabatini e di Iervolino. Fazio e Verdi sono due ottimi acquisti.

Zamparini? Personaggio controverso e non sempre condivisibile, il suo finale è stato piuttosto tormentato. Il suo Palermo era una squadra pazzesca: Dybala, Barzagli, Cavani, Amauri, Pastore. Ha divorato allenatori, peraltro contribuì anche alla fase di ricrescita del Napoli perché fu sponsor di maglia con la sua azienda.

Fair Play Finanziario? Di fatto non è mai esistito. Perché le grandi multinazionali non investono nel Napoli? Credo che si sia cercata una storia diversa con EA7. Penso si tratti di una scelta coraggiosa, non mi sembra giusto dire che le grandi aziende non vogliano investire nel Napoli, gli sponsor di prima sono state grandi aziende. Non è facile per un grande sponsor tecnico assecondare le richieste di De Laurentiis”.