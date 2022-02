Gazzetta dello Sport – Il Napoli prende un 6 in pagella per il mercato

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport giudica il mercato del Napoli con un 6 in pagella.

Questo è stato il giudizio espresso dalla rosea stamane nell’edizione odierna: “Accontentato Manolas (all’ Olympiacos), Spalletti ha già potuto testare l’ affidabilità del suo successore: Tuanzebe in prestito dal Manchester United. Per il resto De Laurentiis ha già bloccato Olivera del Getafe a parametro zero, lasciando in sospeso altri casi scottanti. Vuole la certezza della Champions League per programmare gli investimenti. Intanto si dedica ai rinnovi dopo aver perso Insigne. Surplace in piena regola in questa fase così delicata”. Il Napoli ha acquistato Tuanzebe e da febbraio recupererà i suoi pezzi pregiati, motivo per cui le prospettive per il future sembrano davvero positive.