TuttoSport: “Il recupero più atteso rimane quello di Osimhen”

Il Napoli aspetta il rientro di Victor Osimhen a pieno regime per dare solidità all’attacco azzurro.

Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, quello di Osimhen è il recupero più atteso in casa Napoli: “Ma il recupero più atteso resta

quello di Osimhen, il bomber sul quale il club ha investito la somma complessiva di 70 milioni di euro e sul quale Spalletti aveva costruito un

sistema di gioco utile ad esaltare le sue caratteristiche. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, arriverà a Castelvolturno il professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che ha operato l’ attaccante nigeriano. Il motivo? Lo sottoporrà ad una visita di controllo, per poi ascoltarlo e capire come rendere più leggera la maschera che sarà messa a punto dall’ Ortopedia Ruggiero. In tempi anche rapidi, così da permettergli di indossarla fin dal match di domenica, quando a Venezia tornerà in campo dal primo minuto”.

Osimhen e il Napoli insieme sono devastanti.