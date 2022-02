Il Mattino: “Il Napoli è stato alla finestra, come spesso accade nel freddo mercato invernale”

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione sul mercato invernale del Napoli.

Il quotidiano campano ha specificato che gli azzurri sono rimasti alla finestra, ad attendere gli sviluppi del mercato estivo con il solo innesto di Tuanzebe: “E così il Napoli è stato alla finestra, come spesso accade nel freddo mercato invernale. Qualche chiacchiera qua e là, qualche sondaggio e tanti ami lanciati in vista del mercato estivo, esattamente come prevede oramai da anni la politica azzurra: opzionare a gennaio per affondare il colpo a giugno. Un solo volto nuovo. È quello di Axel Tuanzebe, difensore di belle speranze arrivato in prestito dal Manchester United. Così è iniziato e finito il mercato invernale del Napoli. Senza botti, senza fuori d’ artificio e nemmeno senza grandi spese”.

Il mercato estivo del Napoli sarà importante e la società azzurra sta già intavolando diverse trattative per il dopo Insigne.