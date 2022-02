Ufficiale – Venezia, aumenta il numero dei guariti dal covid-19

Il Venezia ospiterà il Napoli per la prossima giornata di Serie A. Il match in programma il 6 febbraio alle ore 15:00 è valido per la 24esima gara di campionato. Dopo il rinvio di alcune partite per l’alto numero di contagi tra i tesserati del club, la società tira un sospiro di sollievo. Infatti, il club stesso ha comunicato che sette tesserati risultati in precedenza positivi al Covid-19, si sono ora negativizzati.

Sono in attesa di sostenere le visite di idoneità previste dal protocollo sanitario per poter riprendere gli allenamenti. Attualmente all’interno del gruppo squadra resta un solo caso di positività.