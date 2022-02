Ex vicepres. Palermo: “Zamparini amava il sud e le sue squadre. Dybala? Gli consiglierei di andare al Napoli”

L’ex vicepresidente del Palermo Guglielmo Miccichè ha parlato a Radio Punto Nuovo di alcuni temi, tra cui il ricordo di Zamparini e il futuro di Dybala.

“Zamparini? Si batteva per i diritti paritari, ricordo la lotta per i diritti televisivi perché lui voleva che i parametri fossero più equi. Aveva un grande amore per le squadre del sud, amava tanto Napoli e il Napoli. A proposito: Dybala fu molto vicino al vestire l’azzurro, lo furono molti giocatori del Palermo, come anche Pastore. Proprio a Dybala ora, se potessi parlargli, gli consiglierei di andare al Napoli: ha bisogno del calore affettivo che a Torino non sta ricevendo. Una piazza come Napoli gli farebbe bene”.