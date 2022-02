Sportmediaset – Tra conferme e partenze, il Napoli blinda il portiere del futuro! Pronto il rinnovo per Meret: i dettagli

Nell’ultima edizione il noto telegiornale sportivo, Sportmediaset, ha fatto il punto sui possibili adii in casa Napoli e non solo. Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva, prima di ascoltare le offerte per i suoi big, ADL proverà a chiudere per il rinnovo di diversi calciatori. Se la situazione per Koulibaly e Fabian Ruiz si fa assai complicata, visto l’abbassamento del monte ingaggi e il grande interesse da parte dei top team europei, arriva l’ok da parte di Alex Meret!

L’attuale portiere azzurro è finalmente pronto a diventare il titolare del Napoli! Dopo tanta gavetta alle spalle di Ospina, l’ex Spal ha finalmente ottenuto quello che desiderava: grandi conferme dal punto di vista del minutaggio. E’ stato questo il dettaglio importante che è risultato cruciale per il si del calciatore.

Secondo Sportmediaset, Meret guadagnerà qualche bonus in più rispetto al contratto attuale ed otterrà un prolungamento fino al 2026!