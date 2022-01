Ieri, il Napoli ha deciso di pubblicare un tweet dove garantiva che Luciano Spalletti sarà in panchina anche il prossimo anno, dopo che alcuni articoli spingevano per un rinnovo e un prolungamento del contratto del tecnico toscano.

Come riporta Il Mattino, in realtà ADL avrebbe fatto pubblicare questa nota per un motivo: infatti, il presidente del Napoli non vuole rivivere alcuni tiri e molla con i propri allenatori, per questo vuole che si parli poco del contratto di Spalletti.

Probabilmente, la mente di ADL sarà tornata a 12 mesi fa, quando decise di rompere la bozza del nuovo contratto di Gattuso, o addirittura al triennio di Sarri, in cui, saltuariamente, lo stesso Sarri chiedeva a De Laurentiis più soldi e l’annullamento di alcune clausole.