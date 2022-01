Nelle ultime ore, le due squadre forse leggermente più mobili sul mercato sono state Juventus e Inter, che, in quest’ultima sessione di mercato, hanno piazzato dei colpi importanti e non hanno ancora concluso.

Restando sulla Juventus, la squadra di Agnelli, dopo il sensazionale colpo Vlahovic, punta un centrocampista e piace molto Nandez del Cagliari, che può arrivare in luogo di Bentancur.

Questo colpo sarebbe un colpo che potrebbe cambiare la fisionomia della Juve, anche perché Nandez è un calciatore duttile, accostato anche al Napoli.

In realtà, come riporta Alfredo Pedullà in un tweet, da tempo il Napoli ha smesso di seguire Nandez, per cui la Juventus ha strada libera sul giocatore del Cagliari.

Questo il tweet: