Coppa d’Africa – Burkina Faso in semifinale, affronteranno la vincente di Senegal-Guinea

(ANSA) – ROMA, 29 GEN – Il Burkina Faso si è qualificato per la semifinale della Coppa d’Africa di calcio, battendo per 1-0 la Tunisia grazie a una rete di Dango Ouattara.

Il gol che ha deciso il match è arrivato nel recupero del primo tempo.

Il Burkina Faso ha chiuso la partita in inferiorità nunerica, dopo l’espulsione di Ouattara a 10′ dalla fine. In semifinale, il Burkina Faso se la dovrà vedere contro la vincente di Senegal-Guinea Equatoriale, che saranno in campo domani sera alle ore 20.

Nell’altra sfida odierna una doppietta di Toko Ekambi ha permesso anche al Camerun di approdare in semifinale. L’uno-due del giocatore di proprietà del Lione ha eliminato il Gambia dei cugini Colley e di Musa Barrow. La squadra del napoletano Zambo Anguissa attende adesso la vincente di Marocco-Egitto, che si affronteranno domani alle ore 16. (ANSA)