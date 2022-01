Il Newcastle avrebbe messo nel mirino Fabian Ruiz e Victor Osimhen. A rivelarlo è Il Corriere del Mezzogiorno che spiega come l’offerta degl inglesi per entrambi si aggirerebbe intorno ai 150 milioni di euro, ma il Napoli non ha voluto neanche approfondire questa ipotesi ed è concentrato solo sul presente e sulla prossima sfida di campionato contro il Venezia.