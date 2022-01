L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio a Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, e Kalidou Koulibaly, difensore. Infatti, come riportato dal quotidiano, i due giocatori dovrebbero tornare dalla Coppa D’Africa in tempo per giocare contro l’Inter. Spalletti punta su di loro per le sfide contro la capolista e il Barcellona.