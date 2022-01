Gazzetta: Nandez piace a Juve e Napoli, ma il Cagliari chiude al prestito

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto dell’interesse di Juve e Napoli per Naithan Nandez, centrocampista del Cagliari:

“Il suo agente preme per farlo andar via subito. L’estate scorsa è stato tanto accostato all’Inter, ma la trattativa non è mai decollata. Piace molto alla Juve e anche al Napoli. Pure in Inghilterra. Ma il presidente rossoblù Tommaso Giulini, che lo ha fortemente voluto e ha investito quasi 20 milioni, giustamente non ci vuol rimettere e chiude a prestiti da un milione per sei mesi”.