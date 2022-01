David Ospina, portiere del Napoli, è stato molto criticato in patria per l’errore commesso che è costato la sconfitta alla sua Nazionale, la Colombia, contro il Perù, per le gare valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali. A prenderne le difese è stato un ex azzurro, Camilo Zuniga con una story su Instagram, ricordando tutte quelle volte che ha aiutato la sua nazionale a raggiungere tanti traguardi importanti nella storia recente