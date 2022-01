L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sugli obiettivi di mercato del Torino. Fra questi rientra anche Federico Gatti, difensore del Frosinone molto ambito in Serie A da squadre come Napoli e Sassuolo, ma non solo. I granata avrebbero rilanciato per il classe ’98 offrendo 7.5 mln + 2.5 di bonus, in modo da arrivare ai 10 richiesti dal club laziale. Vista la concorrenza, il Toro spera di concludere l’affare il prima possibile.