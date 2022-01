Montervino: “Il Napoli è uscito alla grande da un brutto calo fisiologico, merito anche di Spalletti: vi spiego”

L’ex centrocampista del Napoli Francesco Montervino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del momento degli azzurri. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il Napoli ha avuto un calo evidente, ma ciò nonostante il clima all’interno dello spogliatoio non si è alterato. Spalletti ha fatto un gran lavoro per distogliere l’attenzione del gruppo da altri fattori che avrebbero influenzato negativamente i calciatori. Certi cali vanno affrontati in un certo modo per venirne fuori come ha fatto il Napoli”.