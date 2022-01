De Grandis: “Vlahovic o Osimhen? Scelgo il primo: ecco perché”

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato in diretta tv della sfida tra due attaccanti di Serie A: Dusan Vlahovic e Victor Osimhen. Le sue parole:

“Se dovessi dare dei voti, a Vlahovic do 8: è l’attaccante più forte e giovane del campionato, la Juventus ha fatto un colpo pazzesco. A Osimhen invece do 7: non posso dare di più perché ogni tanto perde le staffe, come contro la Salernitana con Politano, quando quest’ultimo non gli ha passato un pallone. È comunque un crack, devastante in campo aperto, ma mi sembra un passettino indietro”.