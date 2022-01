Il Napoli continua a guardarsi intorno sul mercato: Giuntoli ha messo gli occhi su Federico Gatti, difensore classe ’98 in forza al Frosinone. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli starebbe lavorando in queste ore per bloccarlo subito e lasciarlo ai ciociari fino a fine stagione. La società azzurra ha ottimi rapporti con il Frosinone e potrebbe anche giocare la carta Alessio Zerbin, attaccante di proprietà del Napoli in prestito proprio ai gialloblù.