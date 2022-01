A Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Massimo Ugolini, giornalista, per commentare le voci di una particolare attenzione da parte della Juve per Koulibaly: “Koulibaly alla Juve? Bisogna fare un focus sul difensore senegalese. Lui è un professionista, ma conoscendolo e sapendo il rapporto che c’è con i tifosi azzarderei a dire che ci penserebbe su mille volte, o non la prenderebbe neanche in considerazione una proposta del genere”.