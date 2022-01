Tavecchio: “Insigne al Toronto? Viste le cifre il contratto era irrifiutabile, può sistemare generazioni e generazioni”

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del passaggio di Insigne al Toronto: “Quando ho saputo della notizia del passaggio di Insigne al Toronto mi dava un po’ fastidio, poi ho letto le cifre ho capito che era un contratto irrifiutabile. Con quei soldi Lorenzo ci può sistemare generazioni e generazioni. Balotelli? Il suo ritorno in nazionale mi ha fatto piacere perchè mi incuriosiva come calciatore, poi i fatti hanno dimostrato altro. Sono contento che torni in azzurro perchè nel suo ruolo non ha rivali”.