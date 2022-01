Accardi: “Tetto ingaggio del Napoli? Prima di tutto bisogna far tornare i conti e salvaguardare l’azienda”

Beppe Accardi, procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del mercato con il nuovo calcio: “Le cifre che si aggirano per i procuratori non sonio logiche, ma questa situazione non è nata qui. Questa situazione si è diffusa laddove i procuratori hanno aiutato allo sviluppo del calcio, ad esempio in Sud America e i Paesi slavi. Ora l’unica soluzione è quella di puntare forte nuovamente nei settori giovanili, in questo modo si adeguerebbero anche i procuratori. Tetto ingaggio degli azzurri? Ogni club deve farsi i conti e anteporre a tutto il bene dell’azienda. I presidenti e i tifosi vogliono vincere”.