Tuttosport – Il Napoli vuole rafforzare l’organico, si guarda in casa del Psg

Il Napoli ha le idee ben chiare su quali siano gli obiettivi di questa stagione. Tra infortuni e assenze ha affrontato molte difficoltà, ma ormai sembra essere un lontano ricordo. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Tuttosport i partenopei sono alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Si guarda in casa del Psg. Paredes o Wijnaldum sono i nomi sulla lista azzurra, entrambi pronti a partire per il poco spazio trovato in squadra.

Questo quanto riportato dal quotidiano: “L‘auspicio del club è anche di riuscire ad arricchire ancora di più l’organico con un rinforzo del calibro di Paredes o Wijnaldum, ovviamente da prendere in prestito fino al 22 maggio”.