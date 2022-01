Sacchi: “Grande lotta per lo scudetto, vi dico la mia sul Napoli

Intervistato alla Gazzetta dello Sport l’ex mister Arrigo Sacchi ha espresso la sua opinione per la lotta scudetto. Ecco quanto detto:

“Io definisco questa lotta scudetto una volata di fuoco. Ci sono cinque squadre in gioco tra cui il Napoli. Il Napoli è una buona squadra e adesso torneranno giocatori che hanno giocato meno nella prima parte della stagione. Devono acquisire una mentalità vincente, ma questo è un processo che deve coinvolgere tutto l’ambiente. Il potenziale, comunque, c’è e possono lottare fino in fondo per il tricolore”.