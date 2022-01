Cm.com – La Lega aspetta segnali dal Governo per l’aumento della capienza negli stadi! Le ultime

Il portale Calciomercato.com ha riportato un’indiscrezione per quanto riguarda l’aumento di capienza negli stadi. Secondo quanto riportato la Lega Serie A si aspetta segnali dal Governo sul fronte capienza negli stadi. Il limite a 5 mila ingressi ha creato un ulteriore danno economico ai club, già in difficoltà per la pandemia. L’obiettivo è quello di arrivare, a partire dalla metà di febbraio, al 100% o almeno di adeguarsi ai principali campionati europei. Esclusa la Bundesliga, che continua ad avere forti limitazioni, in Premier League è al 100%, la Ligue 1 arriverà alla stessa percentuale dal 2 febbraio, la Liga è invece al 75%.