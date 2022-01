Tesser: “Scudetto? A inizio anno il Napoli era favorito, ora corsa a tre con Milan ed Inter”

Attilio Tesser, allenatore del Modena, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare dello scudetto, della favorita e del Napoli. Di seguito le parole dell’allenatore Tesser alla radio ufficiale azzurra: “Il Napoli a inizio anno era una delle principali indiziate per la vittoria dello scudetto, se non avesse perso sia a Empoli sia Spezia oggi sarebbe attaccata all’Inter. Quest’anno sarà una corsa a tre tra i nerazzurri, il Napoli e il Milan che durerà fino alla fine. Spalletti? Molto bravo nel momento della difficoltà, e si è visto in questo mese di gennaio”.