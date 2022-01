Alvino: “Osimhen al Newcastle? La società, a livello di proprietà, può comprare tutto il Napoli”

Carlo Alvino, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare di Osimhen e Mertens: “Osimhen al Newcastle? A livello di proprietà la squadra può permettersi il nigeriano e tutto il Napoli. Sono veramente mostruosi a livello economico, ma all’ombra del Vesuvio non penso ci sia l’idea di privarsi di Victor. Ovviamente il mercato è sempre vivo e caldo anche se il Napoli non ha nulla da riparare. Per ora i colpi in entrata sono i ritorni dei vari Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Rinnovo Mertens? Penso che ci sarà se terrà fede alle sue dichiarazioni. La proposta del Napoli sarà in linea con i nuovi parametri della società”.