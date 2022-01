Da Torino – La Juve mette nel mirino un obiettivo del Napoli per la difesa

Mancano pochi giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato. Ma si pensa già agli obiettivi estivi. Secondo quanto riportato da Il Corriere di Torino la Juventus avrebbe messo gli occhi sul difensore del Torino Gleison Bremer. Il giocatore è stato accostato anche al Napoli nelle scorse settimane. L’obiettivo dei partenopei è quello di rinforzare l’organico in vista della nuova stagione. Il brasiliano ha dato la sua disponibilità per trattare con i granata per il rinnovo. Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta soddisfacente il Torino lo lascerebbe partire a giugno.