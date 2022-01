Il Mattino – Di Gennaro: “Il Napoli ha una rosa da scudetto…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Antonio Di Gennaro.

L’ex centrocampista del Verona si è soffermato sul Napoli, dichiarando quanto sia competitiva la rosa a disposizione di Spalletti.

Queste le parole di Di Gennaro: “Il Napoli ha già uno degli organici più forti del campionato insieme all’Inter. Con la rosa al completo è una squadra da scudetto. E le assenze sono compensate dalle qualità di Spalletti in panchina. Fa giocare bene i suoi e fa divertire i tifosi. Al Napoli non manca nulla e poi la politica di De Laurentiis oramai è chiara negli anni: si acquista solo se ci sono delle uscite. D’ altra parte il Napoli non ha problemi di bilancio”.