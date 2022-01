Il Mattino – Gravina vuole proporre una soluzione al governo per rivitalizzare il calcio

Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, proporrà al governo di rivitalizzare il calcio.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, la pandemia ha comportato effetti disastrosi e c’è bisogno di un piano per dare un nuovo slancio all’intero sistema. Secondo il giornale sportivo, questa sarebbe l’idea principale: “Il calcio si deve presentare con un piano industriale. Ci deve essere grande senso di responsabilità perché non voglio solo chiedere ristori”. Parole, queste, che avrebbero cercato di mettere in campo un confronto con il governo.