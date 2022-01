La Repubblica – De Laurentiis punterà ancora su Spalletti per la panchina! I dettagli:

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulla situazione panchina per il Napoli. Secondo il quotidiano sembra che il percorso positivo svolto dal tecnico di Certaldo in quel di Castel Volturno dà delle buone indicazioni ad Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli inizialmente, aveva subordinato la permanenza di Luciano Spalletti in azzurro ad una condizione: il ritorno in Champions League. Tuttavia, l’esigenza di programmare in anticipo la prossima stagione non lascia molto tempo al patron partenopeo. La convinzione di aver affidato all’uomo giusto la panchina della propria squadra pervade De Laurentiis che vuole blindare il tecnico toscano. Per questo motivo ha deciso di affidargli la propria panchina per le prossime due stagioni.