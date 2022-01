Gds, Laudisa: “Napoli molto attivo sul mercato dei giovani. Juve su Koulibaly? Vi spiego”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista:

“Juve su Koulibaly e Jorginho? Il Napoli ha anticipato i tempi, adesso vediamo come riuscirà a difendersi sul monte stipendi, quella è la chiave del futuro ma non solo del Napoli, sarà un ragionamento di tutti. Questo è un momento delicato e chi ha l’accortezza per correre sempre forte deve cercare di programmare le spese. Il discorso della Juventus è differente, perché ha avuto un finanziamento importante dalla proprietà. È vero che questi sono serviti in gran parte per aggiustare i conti degli anni scorsi, ma questa è una società che ha una visione dei ricavi ad ampio spettro che va al di là della Juventus. Bisogna tener conto anche questo quando si fanno i paragoni come con il Napoli e bisogna tener conto anche che il Covid che ha creato problemi a tutti. Credo che De Laurentiis, in questo momento, stia facendo i conti con queste ristrettezze del momento e stia pianificando un bilancio più contenuto. Mercato Napoli? Si è parlato di un terzino, ma al momento il Getafe non dà via Olivera. Vedo un Napoli molto attivo sui giovani talenti per la prossima stagione. Demme? Mi pare non ci sia alcuna offerta per Demme, in questa fase (Demme a parte) le uscite non sono proprio semplici”.