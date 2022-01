Roma, novità sul futuro di Amadou Diawara

L’ex centrocampista di Napoli e Bologna, Amadou Diawara, sarebbe in procinto di lasciare anche la Roma. Il calciatore infatti non trova molto spazio alla corte di Mourinho e avrebbe quindi optato per l’addio. A spiegarlo è il giornalista Sky Gianluca di Marzio, quest’ultimo ha pubblicato un recente articolo sul suo sito ufficiale parlando di un incontro tra Diawara e Tiago Pinto. Da questo momento il club valuterà ogni proposta di acquisto, in Italia ad esempio ci sarebbe l’interesse di Cagliari e Sampdoria. Inoltre Di Marzio apre ad un nuovo arrivo alla Roma in quel reparto proprio con la cessione del guineano.