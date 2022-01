Carmine Martino è sicuro: “Spalletti a Napoli per un grande progetto”

Luciano Spalletti ha restituito anima ad una squadra decisamente in difficoltà nelle ultime stagioni, il tecnico ex Inter fa sognare la piazza azzurra a suon di vittorie. Ma Spalletti impressiona soprattutto per la gestione del gruppo, ne ha parlato il radiocronista Carmine Martino a Kiss Kiss Napoli:

“Spalletti resterà a Napoli per molto tempo, ha capito subito di cosa ha bisogno la squadra e si è immediatamente calato nel clima cittadino. Le seconde linee sono un piccolo capolavoro, ha dimostrato quanto possono dare al Napoli”.