CorrSera – Osimhen pronto ad essere sempre più decisivo: Spalletti vuole migliorarlo

Victor Osimhen è pronto a ritornare con la solita forza agonistica.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere della Sera, l’attaccante azzurro ha attirato anche l’interesse di vari club europei tra cui il Newcastle, data la sua importanza in questo Napoli: “Nei suoi quindici mesi azzurri, il Napoli con Osimhen ha segnato 95 gol in 45 partite (2,1 dimedia) e 59 reti nelle 34 sfide senza Victor (1,7). La storia della scorsa stagione rivela il peso specifico di Osimhen. Nelle quattordici gare in cui Gattuso ne ha dovuto fareameno, la media punti è scesa da 2,12 a 1,85. In proiezione su 38 gare significa perdere circa dieci punti, che possono fare la differenza tra i sogni e le più cocenti delusioni. Numeri osservati anche sul mercato internazionale, il ricco Newcastle l’ha messo nella lista dei desideri, DeLaurentiis ha definito nessuno incedibile ma in estate per farlo vacillare su Osimhen serviranno offerte superiori ai 70 milioni”.