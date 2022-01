Il Roma – Improta: “Febbraio sarà un mese decisivo per il Napoli…”

L’edizione odierna de Il Roma riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Gianni Improta.

L’ex centrocampista del Napoli si è soffermato sulla squadra partenopea, sottolineando quanto il mese che verrà sarà ricco d’impegni difficili per il gruppo di Spalletti.

Queste le parole di Improta: “Le prossime partite saranno molto importanti. Si gioca tanto nel prossimo mese. Alla ripresa assisteremo ad un tour de force: in particolar modo le sfide contro Inter e Barcellona che determineranno un indirizzo da seguire. Se si dovesse battere l’Inter vorrà dire che si può lottare veramente fino in fondo per lo scudetto. Stesso discorso se si supera il turno il turno di Europa League con il Barcellona, a quel punto bisognerebbe a maggior ragione esaltare il lavoro degli azzurri e il voto in pagella diverrebbe ancora più alto”.

Poi, parentesi su Spalletti: “C’è tanto del mister in questo Napoli. Spalletti, a inizio anno, ha spiegato che gli andava bene l’ organico che la società gli aveva messo a disposizione. Poi sono arrivati Anguissa e Juan Jesus che si sono rivelati due acquisti importantissimi. Il tecnico, dai singoli calciatori, è riuscito a tirare il meglio. Il suo lavoro si tocca con mano. Mi piace anche quando fa mea culpa e ammette magari di aver sbagliato qualche scelta: questo denota la sua grande professionalità. Questo aspetto fa piacere anche ai suoi calciatori. Per forza di cose, il mister, merita un voto molto alto per quello che sta facendo a Napoli“.