L’edizione odierna de Il Roma si sofferma sul Napoli e sulle sue operazioni di mercato invernale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la società partenopea non ingaggerà nessun giocatore prima del 31 gennaio. Il motivo: senza cessioni, il club non può permettersi degli ingressi. Dunque, i nomi fatti finora solo soltanto ipotesi per il prossimo futuro, in previsione di una probabile rivoluzione nel Napoli.

Quindi, mercato chiuso per Aurelio De Laurentiis.