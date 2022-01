CdS – Rientro Ounas: previste le visite mediche per il giocatore

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo su Adam Ounas.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’attaccante algerino sembrerebbe essersi ripreso a seguito della positività al Covid-19 e dell’anomalia cardiaca riscontrata. In programma, quest’oggi, le visite mediche per il giocatore, in rientro dalla Coppa d’Africa, la quale non ha avuto il piacere di vederlo in campo.

Da valutare, gli esiti degli esami ai quali si sottoporrà Ounas. In caso di buoni risultati, il giocatore ritornerebbe subito a disposizione di Spalletti.